Spotted @ Muscogee County Jail 1-29-2018: DUI arrests

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JAIL DATE: 01/28/2018 NAME: ERIC D GRADDY YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/28/2018 NAME: JAMES SIMON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/28/2018 NAME: NICHOLAS AUSTIN YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 01/28/2018 NAME: ORVELIO MORENO-HERNANDEZ YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;STOPPING IN STREET
JAIL DATE: 01/28/2018 NAME: RICHARD WALDON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: AMBER DEBICE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: CURTIS D PORCH YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: DARRYL STEVENS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;HABITUAL VIOLATOR;FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: DENISE TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: FRANK J MOTT YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: LIGHTS REQUIRED;DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: LUCIO E GUZMAN-ROBLERO YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/26/2018 NAME: KYLA C WRIGHT-MARSHALL YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 01/26/2018 NAME: MARCO A GALVEZ-AGUILAR YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;NO STATE DRIVERS LICENSE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 01/25/2018 NAME: JAMEEL JORDAN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 01/24/2018 NAME: DAVID E HAND JR. YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 01/24/2018 NAME: JUDITH MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING FIXTURE
JAIL DATE: 01/28/2018 NAME: PATRICK F GUNN YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;KNOWINGLY DRIVING MOTOR VEHICLE ON SUSPENDED, CANC
JAIL DATE: 01/28/2018 NAME: CHRISTIAN B COUCH YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 01/28/2018 NAME: ANTONIO L CONLEY YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 01/28/2018 NAME: CHRISTOPHER T BANKS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: RODOLFO RODRIGUES-MEJIA YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: KEVIN J DOUGHERTY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: CHRISTOPHER J SCOTT YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
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JAIL DATE: 01/27/2018 NAME: ZACHARY J NASH YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 01/26/2018 NAME: MARQUIS B GREEN YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 01/26/2018 NAME: CYRUS I SMITH YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER;AGGRESSIVE DRIVING
JAIL DATE: 01/25/2018 NAME: KELLI C BARTLETT YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;HIT AND RUN DUTY OF DRIVER TO STOP AT OR RETURN TO
JAIL DATE: 01/24/2018 NAME: LLANA M DUNCAN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 01/24/2018 NAME: JEANIE M LUKE YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;HIT AN RUN DUTY OF DRIVER TO STOP AT OR RETURN TO
JAIL DATE: 01/23/2018 NAME: MICHAEL D HALL YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 01/23/2018 NAME: NICHOLAS T ZENGA YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL