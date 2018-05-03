Spotted @ Muscogee County Jail 4-30-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 04/29/2018 NAME: ADRIAN BELIN YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/29/2018 NAME: CHARLES BONNER YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE REPORT OF A CRIME;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;VIOLATION OF PAROLE;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 04/29/2018 NAME: CHRISTOPHER L HALL YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/29/2018 NAME: DEBRA E WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/29/2018 NAME: JIMMY POTTS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 04/29/2018 NAME: THOMAS R HUSTON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: AMY HAGLER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT OF LOST OR MISLAID PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: BRANNON R WATERS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: CHRISTOPHER D PETERSON YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: CORNELIUS HAM YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: COURTNEY DOWELL YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);NO PROOF OF INSURANCE
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: CRATAVIA HICKS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: DONDI M PRATHER YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: JERVIS BROWN YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: JERAD SLATON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (FLORIDA)
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: TIARA DOZIER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: F CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 04/28/2018 NAME: TOBIAS J GIBSON YEAR OF BIRTH: 2001 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: AMANDA M LIGHTSEY YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: ANTOVIOUS PITTS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: CHRISTOPHER A MEEKS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: JIMMY DIXON YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: JOEY LONGMIRE YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: JUSTIN WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY;THEFT BY TAKING;ENTERING MOTOR VEHICLE W/INTENT TO COMMIT THEFT;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: KRISTI HUNTER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: LEONTIN M PARKS YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: MIKELLE D JONES YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: W SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: REGINALD B CURTIS YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: B SEX: M CHARGES: EXCESSIVE TINT;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: ROBERT H JONES YEAR OF BIRTH: 1948 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/27/2018 NAME: SELENA A ROSS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;SPEEDING;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: ANTHONY WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: CHARLENE JENKINS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: DANIEL GARDNER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: DANIEL A STEINHAUSE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: DENNIS ROADEN YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: W SEX: M CHARGES: CHILD MOLESTATION
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: JEREMY G MOORE YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: JESSICA H BYRD YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO. GA CONTROLLED SUB ACT-SCH I;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: KEARIA HOWARD YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);NO STATE TAG
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: LINDI E BAGLEY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/26/2018 NAME: RICHARD P ALLEN YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: ANDREW P CROWDER JR. YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY;AGGRAVATED ASSAULT;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: BRIANNA SCHLARMAN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: CHRISTOPHER TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: CHRISTOPHER MAYS YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: CODY T WATSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE;PARTICIPATION IN CRIMINAL GANG ACTIVITY PROHIBITED;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: DAVID L MOORE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY TAKING;VIOLATION OF PAROLE;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: DETRIC MYERS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: FREDRICK D HUFF YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: JENNIFER HICE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: LEONARD SIMMONS YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: LORENZO HAMMOND YEAR OF BIRTH: 2001 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: MARCUS P NOBLES YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: QUINNDERO REESE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 04/25/2018 NAME: ROBERT C STEVENS YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/24/2018 NAME: BRIAN CARROLL YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 04/24/2018 NAME: TAMMY TURNER YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: F CHARGES: UNSAFE TIRES;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);SEAT BELT
JAIL DATE: 04/23/2018 NAME: AZION CLARK YEAR OF BIRTH: 2001 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/23/2018 NAME: DERRICK WALKER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 04/23/2018 NAME: JONATHAN D EVANS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTING AN OFFICER;THEFT BY TAKING;CRIMINAL TRESPASS;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 04/23/2018 NAME: LEIGH A WHITE YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/23/2018 NAME: SHAHEEM BABBS YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 04/23/2018 NAME: VARYAN MOODY YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)