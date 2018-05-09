Spotted @ Muscogee County Jail 5-7-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 05/06/2018 NAME: EFREM B TATE YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/06/2018 NAME: FREDERICK CARR YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/05/2018 NAME: HERNADIS HARMON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;ALCOHOLIC BEVERAGE OPEN CONTAINER
JAIL DATE: 05/05/2018 NAME: JAMAAL ROSS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/05/2018 NAME: JAMELLE TATUM YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 05/05/2018 NAME: JOHNNY R DOZIER YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);PEDESTRIAN UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 05/05/2018 NAME: JOSEPH R PRITCHETT YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 05/05/2018 NAME: STEPHANIE JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: F CHARGES: NO STATE TAG;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: ADRIAN K SMITH YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: ANTONIO ROGERS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: BRYAN J ROSE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: CHICO BROWN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;BAIL JUMPING
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: DARRELL M HARRIS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: KYRIA K YORK YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: MICHAEL COBB YEAR OF BIRTH: 1949 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: PATRICIA BRUMBELOW YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: REGINALD TILLERY YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION;CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: SEBRINA PETTIS YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 05/04/2018 NAME: SERENA GILLESPIE YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 05/03/2018 NAME: CASEY HEPNER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 05/03/2018 NAME: JACOB E FOX YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/03/2018 NAME: JAMES OUSLEY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 05/03/2018 NAME: STANLEY DAVIS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/03/2018 NAME: TORONTO D MCCARTER YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/03/2018 NAME: VARICHIA SWANIGAN YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/02/2018 NAME: BILLY FAIRCLOTH YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/02/2018 NAME: CHRISTOPHER WADE YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 05/03/2018 NAME: CYRUS SMITH YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/02/2018 NAME: JAYQUAN BELL YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 05/02/2018 NAME: KIMBERLY LANDRUM YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/02/2018 NAME: MINH H NGUYEN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 05/02/2018 NAME: NORMAN FRAZIER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 05/03/2018 NAME: SABRINA Y WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/02/2018 NAME: TETRIS J SWEAT YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 05/01/2018 NAME: CLARENCE JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/01/2018 NAME: DEMETRIUS WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY CONVERSION;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 05/01/2018 NAME: ERIC SPENCER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;RECKLESS DRIVING;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/01/2018 NAME: JAMES D TRAVIS YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE STATEMENTS AND WRITINGS;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 04/30/2018 NAME: ALLEN WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);CRUELTY TO CHILDREN 2ND DEGREE
JAIL DATE: 04/30/2018 NAME: CHARLES ROUSE JR. YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 04/30/2018 NAME: CHRISTOPHER S DAWSON YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 04/30/2018 NAME: DARIUS HOWARD YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;RECKLESS DRIVING;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 04/30/2018 NAME: GREGORY L JONES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 04/30/2018 NAME: JAMES E PINTER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 04/30/2018 NAME: JOSEPH F FORESTAL YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: SPEEDING;THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 04/30/2018 NAME: JUAN C FALCON YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 04/30/2018 NAME: TOMMY KENDRICK YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C