Spotted @ Muscogee County Jail 5-14-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 05/11/2018 NAME: DEQUINDRE COLEMAN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION
JAIL DATE: 05/11/2018 NAME: JAVAUGHN GREENE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;MOPED-HELMET REQUIRED
JAIL DATE: 05/11/2018 NAME: JOHN SCROGGINS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 05/11/2018 NAME: JOHNNY L DAVIS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 05/12/2018 NAME: KEITH CAMPBELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/11/2018 NAME: NATALIE DAVIS YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: F CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: CARLOS GUZMAN YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (TEXAS)
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: CLIFF D SINGLETON YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: COREY M COBB YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: DANIEL R IRELAND YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE FIRST DEGREE;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 05/11/2018 NAME: DANNY R MCCASLAND III YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: DAVID P BLACK YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: DEBBIE HAMILTON YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: KALECIE MCLEOD YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 05/11/2018 NAME: KEITH BUTLER YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: EXCESSIVE TINT;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIOLATION OF PAROLE;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);IMPROPER BACKING
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: MARCHIANO N MOORE YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: MARCUS SMITH YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: MICHAEL JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: RAFAEL B BURFORD YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: RAQUAN D WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (NEW YORK)
JAIL DATE: 05/10/2018 NAME: SANDRO MORALES YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: AARON JONES YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: ANDRE N SELDON YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F)
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: APRIL LAMB YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: BRADDEDEUS Y EDGE YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: CANDACE V CAMERON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: COREY MCFADDEN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: EDWARD HALL YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: GREGORY TURMAN YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: B SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF COURT;VIO.OF PROB.S.C.(MOULTON);DRINKING IN PUBLIC
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: JOSHUA HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: LEROY HOWARD YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: REGINALD MURPHY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: SAMUEL N BEARDEN JR. YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/09/2018 NAME: TYRASS JAMES YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/08/2018 NAME: BRENTON JONES YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 05/08/2018 NAME: EDWARD WILSON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/08/2018 NAME: FRANK LEWIS YEAR OF BIRTH: 1954 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 05/08/2018 NAME: KEVEN BROWN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 05/08/2018 NAME: MADELYN JONES YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/08/2018 NAME: PAMELA M GARDNER YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 05/08/2018 NAME: PAUL HIGHTOWER YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: BARRY MILES YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: CRYSTAL TYNER YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY CONVERSION;FALSE REPORT OF A CRIME
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: DONTAVIS T MARION YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: GINO HARRIS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: SEAT BELT;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;NO STATE DRIVERS LICENSE;ROBBERY;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: HUNTER GREEN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: JASON C SMITH YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: JODY SANDERS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;NO STATE TAG
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: KELVIN TRAYLOR YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: MICHAEL MOSES YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: MICHAEL H MILLER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: PATRICK MCCARTER YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY SHOPLIFTING;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;ARMED ROBBERY
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: SARAH L DILLON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: WAYNE COURTNEY YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 05/07/2018 NAME: XZAVYON REESE YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)