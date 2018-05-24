Spotted @ Muscogee County Jail 5-21-2018: DUI arrests

JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: KACIA M CAGLE YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: ALCOHOLIC BEVERAGE OPEN CONTAINER;DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SEAT BELT
JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: ZACHARY DOGGINS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;RECKLESS DRIVING
JAIL DATE: 05/19/2018 NAME: MARCUS D CROWELL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING FIXTURE
JAIL DATE: 05/19/2018 NAME: MICHAEL S OWENS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: STEVEN D DOWNEY YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: TIMOTHY J LEDBETTER YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 05/19/2018 NAME: SHARON G MCJUNKIN YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: DANTE J JENKINS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;CROSSING STATE/COUNTY GUARD LINES WITH WEAPONS;POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: BLOSSOM STANLEY YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;HIT AND RUN DUTY OF DRIVER TO STOP AT OR RETURN TO;WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS