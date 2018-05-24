Spotted @ Muscogee County Jail 5-21-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: ALTON BLEDSOE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: JAMIE D MARTIN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: JASON KING YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: JOSHUA K SMITH YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: KIMBERLY GOLDEN YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: LEO PARKS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: DUTY TO RPT ACC-INVOL DEATH, INJURY,PROP DAMAGE;NO STATE DRIVERS LICENSE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);DUTY UPON STRIKING FIXTURE
JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: RICKIE E COOPER YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
JAIL DATE: 05/20/2018 NAME: SEVON GUN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/19/2018 NAME: JAMES C FOSKEY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 05/19/2018 NAME: JAMES M DAWSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 05/19/2018 NAME: JONATHAN WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.
JAIL DATE: 05/19/2018 NAME: KIALA BRADLEY YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/19/2018 NAME: MARQUES HAMILTON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 05/19/2018 NAME: TRAVIS J MILLER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: ADAM P LARKIN YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: BRENDA COHEN YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: F CHARGES: PROSTITUTION;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: CARLOS JONES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;AFFRAY/FIGHTING PUBLIC PLACE
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: DAVID J WHITLEY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: DEMITRIUS PERRY YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: EUGENE C LONG YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: SIMPLE ASSAULT ATT TO COMMIT FV 16-5-20(A)(1)(D);TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: FRANK ARTHUR YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: LEKENDRICK T MILES YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: RICO A CORBIN YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/18/2018 NAME: TIMBERLY COLLIER YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: RICKY TINNELL YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: BRIANNA L BENNETT YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: F CHARGES: REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;NO PROOF OF INSURANCE;FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA);CHILD RESTRAINT
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: DANTE JENKINS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO HAVE TAG ILLUMINATED;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: EDWARD E NEWMAN YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER)
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: ERIC B FOSTER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: JUSTIN H HARP YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: KEITH L HARDWICK YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: KEVIN HARDWICK YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: LOGAN HURT YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: MATTHEW REYNOLDS YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 05/17/2018 NAME: STEVEN MORRIS YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: CHRISTOPHER M HIGHSMITH YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: HENRY PAIGE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: JAYLAN BERNARD YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: JEREMY HILDEBRAND YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: JOSHUA FERRELL YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;VIO. GA CONTROLLED SUB ACT-SCH IV;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: MALIK JONES YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: NICHOLAS THOMAS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);IMPROPER BRAKE LIGHTS
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: REGINALD GRANT YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: ROBERT L THOMPSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);BURGLARY
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: STEVEN L COPELAND YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;TERRORISTIC THREATS;POINTING A GUN OR PISTOL
JAIL DATE: 05/16/2018 NAME: WILBERT A SCOTT YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: BRYAN S NOLIN YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: DEMETRIUS M CHRISTIAN YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: EDDIE JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY BY SNATCHING;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: EVERETT DIXON YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: FRAZIER TARVER YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: JAMES SNIPES YEAR OF BIRTH: 1944 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: LERASKI HICKS YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: MICHAEL J PATTERSON YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 05/15/2018 NAME: MORRIS JOHNSON JR. YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/14/2018 NAME: BRIAN J ROGERS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;BURGLARY
JAIL DATE: 05/14/2018 NAME: CHRISTOPHER JONES YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
JAIL DATE: 05/14/2018 NAME: CRYSTAL WARNER YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/14/2018 NAME: JASON COFIELD YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;KIDNAPPING;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 05/14/2018 NAME: TERESA R WILLIS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT