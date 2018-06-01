Spotted @ Muscogee County Jail 5-28-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 05/27/2018 NAME: AMILLIANO REMBERT YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 05/27/2018 NAME: CARLADEOUS S BROWN YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 05/27/2018 NAME: GEORGE W SNIPES YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 05/27/2018 NAME: JOE L CROUCH YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/27/2018 NAME: JOHN L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 05/27/2018 NAME: MILES T DAVIS YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 05/27/2018 NAME: RAY L BRADLEY YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/27/2018 NAME: WENDY G HOLLIS YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: CASSANDRA WHITNEY YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE;DISORDERLY CONDUCT
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: CEDRIC ATTERBERRY YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (MISSISSIPPI)
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: CHARLES DAVIDSON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: STRIKING A FIXED OBJECT;FAILURE TO EQUIP.VEH.WITH REQ.LIGHTS;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;LITTERING HIGHWAY OR STREET
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: GEORGE L GORDON YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: JASON BAPTISTE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: KATHERINE PERRY YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: MITCHELL L LEE YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: TERRELL PERSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: TROY J WALKER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: ENTERING ROADWAY FROM OTHER THAN ANOTHER ROADWAY;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 05/26/2018 NAME: YASMINE PRESSLEY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 05/25/2018 NAME: AIMEE L STELTING YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/25/2018 NAME: BOBBY T WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/25/2018 NAME: FRANKIE I BOYD YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 05/25/2018 NAME: KEITH M BUTLER YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 05/25/2018 NAME: KHALIL ABDULHAYY YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 05/25/2018 NAME: PERNELL MAYS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/25/2018 NAME: PHILLIP E FLOYD JR. YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 05/25/2018 NAME: SHANTERRIA WYNN YEAR OF BIRTH: 2001 RACE: B SEX: F CHARGES: ARMED ROBBERY;HIJACKING A MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 05/25/2018 NAME: TAYLOR M KRONIN YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 05/24/2018 NAME: ADAM J CANADA YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;PARTICIPATION IN CRIMINAL GANG ACTIVITY PROHIBITED
JAIL DATE: 05/24/2018 NAME: ADRIAN D COLE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);OBSTRUCTION OR HINDERING EMERGENCY MEDICAL PROFESS;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/24/2018 NAME: CHRISTOPHER R CALHOUN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 05/24/2018 NAME: JASON K STEPHENS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 05/24/2018 NAME: LOGAN PHILLIPS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 05/24/2018 NAME: MIKAHLIA L BREWER YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 05/24/2018 NAME: PHILIP LEE YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 05/24/2018 NAME: RALEIGH L COLEY YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 05/24/2018 NAME: RASHOD RAGLAND YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/23/2018 NAME: CHRIS G MCCLELLAN YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;NO STATE DRIVERS LICENSE;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;NO STATE TAG
JAIL DATE: 05/23/2018 NAME: D'ARIUS A WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/23/2018 NAME: EMMA A PHIFER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: F CHARGES: ARMED ROBBERY;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/23/2018 NAME: JAMES F JONES YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/23/2018 NAME: QUARDARRIUS R STRONG YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 05/23/2018 NAME: TIMOTHY C CLANTON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/23/2018 NAME: VICKIE L WATSON YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SCHEDULE 1, CONTROLLED SUBSTANCES;FOLLOWING TOO CLOSE
JAIL DATE: 05/23/2018 NAME: WILLIAM C MILNER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/22/2018 NAME: BRANDON PATTERSON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 05/22/2018 NAME: BRIAN C JONES YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER)
JAIL DATE: 05/22/2018 NAME: DEONDRAE M WATSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/22/2018 NAME: DERRICK D LOCKHART YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (FLORIDA)
JAIL DATE: 05/22/2018 NAME: EUGENE DAVIS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 05/22/2018 NAME: JERRY T HALL YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/22/2018 NAME: TERRY W WHITING YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: ANDREW ONEAL YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: DAQUAN D FEAGINS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: DONALD BUTLER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: MICHAEL B THOMAS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;IMPROPER BRAKE LIGHTS
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: NOAH CLARK YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: QUEONTATE BULAR YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: RANDY FORSYTH YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: LOITERING OR PROWLING;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE;FORGERY IN THE FOURTH DEGREE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: ROBERT F BROOKS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: SHALON CHAMBERS YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: F CHARGES: CHILD RESTRAINT;NO PROOF OF INSURANCE;THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/21/2018 NAME: TEQUILLA IVEY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: F CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;THEFT BY TAKING;NO STATE TAG