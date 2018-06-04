Spotted @ Muscogee County Jail 6-4-2018: DUI arrests

JAIL DATE: 06/03/2018 NAME: EDWARD E PLEASANT YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: IMPROPER BACKING;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;ENDANGERING A CHILD 14 YEARS DRIVER ARRESTED DUI;CHILD RESTRAINT
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: JOSHUA R STUBBS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;STOP SIGN
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: PAUL S DESHLER YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 05/28/2018 NAME: KELLE W RYLES YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)