Spotted @ Muscogee County Jail 6-4-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 06/03/2018 NAME: ANDREW BELFLOWERS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/03/2018 NAME: ARIC JONES YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 06/03/2018 NAME: CLAYTON J SMITH YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 06/03/2018 NAME: JAQUAN A JONES YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 06/03/2018 NAME: KEVIN S ABBOTT YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: MARCUS L LEWIS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SIMPLE BATTERY;RECKLESS DRIVING;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
JAIL DATE: 06/03/2018 NAME: MAURICE E JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 06/03/2018 NAME: TONYA CLARK YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: ADRIAN B WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: COLEMAN M DAVIS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE CHILD PRESENT;TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: JAMES A CORMIER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: FORGERY IN THE SECOND DEGREE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: JAMIE MILLER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: MONTAVIUS MORRIS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DRINKING IN PUBLIC;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;LOITERING
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: PAUL PRATT YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: ROBERT BROWN YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;LOITERING
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: SARA B DEMERS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 06/02/2018 NAME: STEPHEN B SMITH YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: ANTONIO D PARKER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: DEMETRIUS V ALEXANDER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: DERRICK PICKETT YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (TENNESSEE)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: DOMINIQUE J JONES YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: ELIJAWUA PALMER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: JAMES F STOKES YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: JIMMY CARTER YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: JOSEPH ASHMORE YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: JUAN F GARCIA JR. YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: MYRA J EVANS YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: STEPHANIE LOTT YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);DISORDERLY CONDUCT
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: TIMOTHY CLEMENTS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: XAVIER CARROLL YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (TEXAS)
JAIL DATE: 05/31/2018 NAME: BERNARD A WHITE YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;ESCAPE
JAIL DATE: 05/31/2018 NAME: BILLY H WADE JR. YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;CRIMINAL USE OF AN ARTICLE WITH AN ALTERED MARK
JAIL DATE: 05/31/2018 NAME: CHRISTOPHER TIMMONS YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;DRINKING IN PUBLIC
JAIL DATE: 05/31/2018 NAME: DEBRA A TALLMAN YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT ON A POLICE OFFICER;OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/31/2018 NAME: JERRELL D CARTER YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 06/01/2018 NAME: RAZHAE WEAVER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: ALTRAZO NICKERSON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: AMOS CHRISTIAN YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: AUBREY SWANIGAN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F)
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: BRANDON WYSINGER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: DAVID WHITE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: DEIONTAE HICKS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: PUBLIC INDECENCY;VIOLATION OF PAROLE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: DERRICK MCKENZIE YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: GREGORY C PITTMAN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DUTY UPON STRIKING AN UNATTENTED VEHICLE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;TOO FAST FOR CONDITIONS
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: JAMES F COPELAND JR. YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: JARNELL COVERSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: JEFFREY L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: JOSE L SOTO YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED SODOMY;RAPE
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: KENYATTA N RUNNELS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: KEVIN J CARVER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 05/30/2018 NAME: MICHAEL E RAINEY YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 05/29/2018 NAME: ALLEN A GARNER YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 05/29/2018 NAME: AMANDA SANCHEZ YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ILLINOIS)
JAIL DATE: 05/29/2018 NAME: BRANDON J WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 05/29/2018 NAME: CARLOS BUFFIN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 05/29/2018 NAME: JAMES HAROLD JR. YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 05/29/2018 NAME: LARRY COPPINS YEAR OF BIRTH: 1951 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 05/29/2018 NAME: REBECCA M LIVINGSTON YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 05/28/2018 NAME: BRADLEY B STRICKLAND YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: ROBBERY;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 05/29/2018 NAME: BRITTANY E HUTCHINS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO HAVE TAG ILLUMINATED
JAIL DATE: 05/28/2018 NAME: CHANTAYE L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;CONTEMPT OF JUV.CT.(KENNON);POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 05/28/2018 NAME: DARIUS J TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/28/2018 NAME: OTIS T PATRICK YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 05/29/2018 NAME: QUALITHIA HOLMES YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: F CHARGES: ENTERING MOTOR VEHICLE W/INTENT TO COMMIT THEFT;BURGLARY 2ND DEGREE