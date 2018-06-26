Spotted @ Muscogee County Jail 6-11-2018: DUI arrests

JAIL DATE: 06/10/2018 NAME: MICHAEL A BELIN YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: BROOKE TABKE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: JEFFERY O CLARK YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: MICHAEL WATSON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: RUBEN HERNANDEZ YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: ULYSSES JONES YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: BRANTLEY E SATTERFIELD YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: KEITHON J WALKER YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: ROBERT W BRISTER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: EMANUEL N BAKER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE