Spotted @ Muscogee County Jail 6-18-2018: DUI arrests

JAIL DATE: 06/17/2018 NAME: GARRETT MCFARLAND YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 06/17/2018 NAME: JUSTEN JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 06/17/2018 NAME: NICHOLAS STALLWORTH YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;DUTY UPON STRIKING AN UNATTENTED VEHICLE
JAIL DATE: 06/16/2018 NAME: ROOSEVELT T LIAS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;PROHIBITED IN SPEC PLACES, STOP, PARK/RR CROSS
JAIL DATE: 06/14/2018 NAME: AARON R PRATHER YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 06/14/2018 NAME: RENE FONTANA-BONNER YEAR OF BIRTH: 1954 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO YIELD RED LIGHT
JAIL DATE: 06/14/2018 NAME: ROBERT G BELLINSKI YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08
JAIL DATE: 06/15/2018 NAME: SAVALAS T TRUITT YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08
JAIL DATE: 06/13/2018 NAME: ANTRON D CROCKER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 06/14/2018 NAME: ELMORE J BONNER YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI);DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 06/12/2018 NAME: KAREN M STALEY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08
JAIL DATE: 06/11/2018 NAME: DONTAVIS L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING FIXTURE
JAIL DATE: 06/17/2018 NAME: TOMMY L JACKSON YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 06/17/2018 NAME: JAMES CLAYTON YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 06/15/2018 NAME: BRIAN M WALLER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 06/13/2018 NAME: TRAVIS L BAGWELL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL