Spotted @ Muscogee County Jail 08-29-2016

JAIL DATE: 08/28/2016 NAME: JORGE A PEREZ YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/27/2016 NAME: CHRISTOPHER KYLES YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/27/2016 NAME: LIONAL DAVIS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/26/2016 NAME: BRANDON L RIGGINS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;FAILURE TO MAINTAIN LANE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/23/2016 NAME: HANK D YOUNG YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;TERRORISTIC THREATS;DRIVING UNDER THE INFLUENCE
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/23/2016 NAME: JOHNNY GREEN YEAR OF BIRTH: 1949 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/28/2016 NAME: CHRISTOPHER R PAULSON YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI DRUGS LESS SAFE;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/28/2016 NAME: COREY M ROANOKES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/28/2016 NAME: JAYMES C FIKES YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE >.08;SPEEDING
Gorla, Lauren
JAIL DATE: 08/26/2016 NAME: KERRY A WOOD YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
Gorla, Lauren