Photo Gallery: Auburn verbal commits practice for Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game

Jackson-Olin linebacker Tadarian Moultry high-fives a teammate on the Alabama roster Wednesday, Dec. 7, 2016 at Huntingdon College's Charles Lee Field.
Michael Niziolek
mniziolek@ledger-enquirer.com
Auburn verbal commit Jordyn Peters, No. 29, faces off against fellow commit Noah Igbinoghene at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Malcolm Askew, No. 29, defends wide receiver Nico Collins at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commits Kenny Britt, No. 30, and Noah Igbinoghene joke around at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Tadarian Moultry runs drills at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Jordyn Peters, No. 29, in coverage at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Tadarian Moultry at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commits practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Malcolm Askew at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Tadarian Moultry talks with one of his coaches at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Kenny Britt practices for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Tadarian Moultry at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Tadarian Moultry knocks a teammate down at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Tadarian Moultry in coverage at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Kenny Britt makes a stop at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Kenny Britt lines up at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek
Auburn verbal commit Kenny Britt misses a tackle at practice for the Alabama-Mississippi 30th Annual All-Star Game at Huntingdon College Wednesday, Dec. 7, 2016.
Michael Niziolek