Spotted @ Muscogee County Jail 6-25-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 06/24/2018 NAME: BETH N CLEMENTS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/24/2018 NAME: SHEAN N WOHRMAN YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 06/23/2018 NAME: ASHLEY E MCMULLEN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 06/23/2018 NAME: CURTIS A SMITH YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 06/23/2018 NAME: GARY L HASTINGS YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: ALCOHOLIC BEVERAGE OPEN CONTAINER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 06/23/2018 NAME: JALEEL K MERRITT YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY
JAIL DATE: 06/23/2018 NAME: KARYON D CAREY YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;TERRORISTIC THREATS;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 06/23/2018 NAME: LAKISHA L KITCHENS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 06/23/2018 NAME: NEKOE T PHILLIPS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 06/23/2018 NAME: RACHEL MOORE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: ANTHONY CULPEPPER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: ANTONIO ROGERS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER)
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: BONNIE HULING YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: ELIZABETH DEAS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: HALEY STONE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);THEFT BY SHOPLIFTING;IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: JAMES A BARNES YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: JOSEPH E BAKER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: KENNETH B RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: LESLIE BASKINBEY YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: RAPE;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: LINDSEY E COLLINS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: MICHAEL MIDGETT YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS OR NAME
JAIL DATE: 06/22/2018 NAME: TYLER TEAL YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: BILL MCNAIR YEAR OF BIRTH: 1949 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (NEW YORK)
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: CARLOS FLOWERS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: DAVID N FLAGG YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);STOP SIGN
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: DAVID T SMITH YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: DEMETRIUS C JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);MURDER
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: JAMES C WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: LOITERING OR PROWLING;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: JERMAINE WILKERSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: KYLA S SHARP YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: F CHARGES: CONTEMPT OF COURT;THEFT BY DECEPTION;STALKING;NO STATE DRIVERS LICENSE
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: LAMEKA L PATTERSON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: NICHOLE A THOMAS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: QUADARIUS REYNOLDS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: QUINTIN PALMER YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: RAESHARD WINEGLASS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: RUFUS L FITZPATRICK YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: SHANNON POWELL YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: TYRI TOLLIVER YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING;BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 06/21/2018 NAME: YOLANDA G MORRIS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 06/20/2018 NAME: DADRIAN L MCNEAL YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 06/20/2018 NAME: DEMARQUIS GREEN YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/20/2018 NAME: JARQUAVIUS MCDANIEL YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 06/20/2018 NAME: KHALILAH K MOLSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);PEDESTRAIN MUST USE SIDEWALK WHEN AVAILABLE
JAIL DATE: 06/20/2018 NAME: TAVARIS SCOGGINS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF CRIME
JAIL DATE: 06/20/2018 NAME: WILLIAM PENN YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/20/2018 NAME: XZAVIER WALKER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 06/19/2018 NAME: ANTHONY PORTER YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 06/19/2018 NAME: ASHLEY N BLACK YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 06/19/2018 NAME: D'ANTONIO L GIBSON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 06/19/2018 NAME: DARIUS ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY;VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 06/19/2018 NAME: JARVIS SMITH YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO MAINTAIN LANE;STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;RECKLESS DRIVING;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO GIVE SIGNAL;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 06/19/2018 NAME: LAURIE M GILLEO YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 06/19/2018 NAME: MARCUS OWENS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 06/19/2018 NAME: MARY CANADAY YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 06/18/2018 NAME: EDWIN A GOMEZ YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 06/18/2018 NAME: JOSHUA K PRICE YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;RECKLESS DRIVING;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 06/18/2018 NAME: MICHAEL D THOMAS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 06/18/2018 NAME: STEVEN A MONEER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING