Spotted @ Muscogee County Jail 6-11-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 06/10/2018 NAME: ALEXIS A SUGGS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 06/10/2018 NAME: CHRISTOPHER WHITAKER YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: KIDNAPPING;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 06/10/2018 NAME: CLARICE THIRKIELD YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 06/10/2018 NAME: CLINTON ROBIN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 06/10/2018 NAME: JARIDCODY J BOHANNON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 06/10/2018 NAME: JOHNATHAN POWELL YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/10/2018 NAME: NICO T HARRIS YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 06/10/2018 NAME: ROBERT ESTES YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: CASHAWNDRA IRVING YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: DEVONTE OWENS YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: EDMOND F PORTER YEAR OF BIRTH: 1951 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 06/09/2018 NAME: TYRONE WARD YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: ALISSA OMALLEY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: AMBER HENSLEY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: BRANDON EDWARDS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: BYRON M MARTIN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: D'ASIA BRIDGES YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: F CHARGES: DISCHARGE OF FIREARMS ON PROPERTY OF ANOTHER;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: DAVID J BELLAMY YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED BATTERY;OBSTRUCTION OF 911 CALL
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: JARRED H DUNN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: JEFFRY R RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: MARCUS DANIEL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: MAURICE A HUNTER YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: MEGAN A STENMARK YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: MICHAEL B DORTON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: MOSES ECHOLS YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;AGGRAVATED STALKING;ROBBERY BY INTIMIDATION;VIO.OF PROB.REC.CT.(CIELINSKI)
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: WILLIE G STONE YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 06/08/2018 NAME: XAVIER HARVEY YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 06/07/2018 NAME: ANTHONY HARRELL YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/07/2018 NAME: CURTIS RODGERS YEAR OF BIRTH: 1954 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 06/07/2018 NAME: HENRY COBB JR. YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;HOMICIDE BY VEHICLE, WITHOUT MALICE 1ST DEGREE;UNSAFE TIRES
JAIL DATE: 06/07/2018 NAME: JACOB MULLEN YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (MARYLAND)
JAIL DATE: 06/07/2018 NAME: JEREMIAH FORCE YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/07/2018 NAME: NEHEMIAH D POLLARD YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/07/2018 NAME: SHAWN C BELLAMY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/07/2018 NAME: TREVOR SMITH YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF CRIME;THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;POSSESSING FALSE IDENTIFICATION DOCUMENT
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: ADAM B WILKS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: DISORDERLY CONDUCT;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;TAMPERING WITH EVIDENCE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: BOBBIE C EKLUND YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: CHRISTOPHER J PHILLIPS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF CRIME
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: CHRISTY WAHLERT YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 06/07/2018 NAME: DALLAS L KINNEY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: DENISE MANNING YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: ERIC L WALDON YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: ERIKA Y ELIAS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: GARY N THOMAS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO GIVE SIGNAL;FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: JAMES D WALTON YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: EXCESSIVE TINT;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE
JAIL DATE: 06/06/2018 NAME: MURIEL C DUNBAR YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: F CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE;BURGLARY SMASH & GRAB;HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF A CRIMINAL
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: ALAN WESTBERRY YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: FAILURE TO GIVE SIGNAL;STOP SIGN;RECKLESS DRIVING;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: ASHLEY CORBETT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: CATHERINE DESILVEY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: CHRISTOPHER A SMITH YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: COLETON G FOSTER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: COURTNEY T DOBBS YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: HARRY D WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (NEW MEXICO)
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: GARRETT MCKAY YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: GERALD M BYNUM JR. YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: JACOBIE B SHEFFIELD YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: JAMARQUIS HOOKS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: JOHN MADDEN JR. YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY CONVERSION;VEHICLE W/O REVALIDATION DECAL ON LIC.PLATE
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: LANEY E DOSS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: LOGAN PHILLIPS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: MARKEE COAR YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: QUINTON L WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: ROBERT V RAY YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: RODERICK SINCLAIR YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND);TERRORISTIC THREATS
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: SAMUEL DAVID YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: THOMAS E KEEFOVER YEAR OF BIRTH: 1952 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SEAT BELT
JAIL DATE: 06/05/2018 NAME: THOMAS L BISHOP YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: BRIAN J SINGLETARY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: JUAN R GARNER YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE;DISCHARGE OF A GUN OR PISTOL NEAR PUBLIC HIGHWAY;SIMPLE BATTERY;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: KATRINIA A RUCKER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: KENNETH J THOMAS YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);NO STATE TAG
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: MICHAEL L JACKSON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: PHILLIP A RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: RAYMOND E PETERSON JR. YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: REBBECKA MCMILLAN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: RICKY NIXON YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: TAMAURIO MOORE YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: TYLER T JONES YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;NO STATE TAG
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: VON L THOMAS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 06/04/2018 NAME: WILLIE E HIGHTOWER III YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER