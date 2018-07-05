Spotted @ Muscogee County Jail 7-2-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 07/01/2018 NAME: JOE L CROUCH YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: ABANDONMENT OF CONTROLLED SUBSTANCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIOLATION OF PAROLE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/01/2018 NAME: JOHNNY L BYRD YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE
JAIL DATE: 07/01/2018 NAME: LAMENCHIA V HALL YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: F CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 07/01/2018 NAME: ROBERT J DUNN YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/30/2018 NAME: ALISHA T TARVER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 06/30/2018 NAME: CHARLES D LEWIS YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 06/30/2018 NAME: JASON L TURNER YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 06/30/2018 NAME: JESSE D COX YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 06/30/2018 NAME: LENNIE WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;AGGRAVATED STALKING;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: AMANDA FRITH YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: ANTONIO L AUSTIN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: CHARLES O BEEBE YEAR OF BIRTH: 1957 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: CHARLES CHESTER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: JAMES WALDON YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: JAQWUANE CROCKER YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: JEFFREY W SUTTON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: JEREMY J CHATMAN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: JOHN C FITZPATRICK YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: KATINA WADKINS-BUCHANS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: KYRIA K YORK YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: LINDA JUSTICE YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: RUSSELL C ROBERTS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: TRACY B COBB YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 06/29/2018 NAME: TRAVIS BATTS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: RABIES VACCINATION;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;PERMITS FOR DOGS AND CATS REQUIRED
JAIL DATE: 06/28/2018 NAME: BRANDON JONES YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 06/28/2018 NAME: EDWARD J JOHNSON JR. YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS.OF A CONTROLLED SUB.WITH INTENT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 06/28/2018 NAME: JARREN ALLEN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/28/2018 NAME: JONATHAN WILSON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 06/28/2018 NAME: JOSHUA J KEY YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/28/2018 NAME: MAURICE KENDRICK YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DOG UNATTENDED, RUNNING AT LARGE;RABIES VACCINATION;CONTEMPT OF COURT;STALKING;THEFT BY CONVERSION;VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON);PERMITS FOR DOGS AND CATS REQUIRED
JAIL DATE: 06/28/2018 NAME: WILLIAM W CROWELL YEAR OF BIRTH: 1950 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 06/28/2018 NAME: WILLIE HURST YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER)
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: AMANDA ARMITAGE YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: COLANDRA JONES YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: F CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: CURTIS B THOMAS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: EDDIE RICHARDSON JR. YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: INCEST;RAPE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: FRANK JACKSON YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: HOUSTON E CHILDS JR. YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: M CHARGES: TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: JAMES O BONNER JR. YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: JEREMY HILDEBRAND YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: JOHNNY T HAWKINS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: JOSHUA SPURLIN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: KYJAWN HALL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: MARKUS DAVIS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO EXHIBIT LICENSE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;RECKLESS DRIVING;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;NO STATE TAG
JAIL DATE: 06/26/2018 NAME: AMBER ANGLIN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 06/26/2018 NAME: BILLY R BURRIS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 06/27/2018 NAME: DARIN C MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: SWITCHING OR REMOVING TAG;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;PROHIBITED IN SPEC PLACES, STOP, PARK/RR CROSS
JAIL DATE: 06/26/2018 NAME: EVERETT E MILLER YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: W SEX: M CHARGES: CHILD MOLESTATION
JAIL DATE: 06/26/2018 NAME: JAKORY PATTERSON YEAR OF BIRTH: 2001 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;ARMED ROBBERY
JAIL DATE: 06/26/2018 NAME: JARIUS J STEED YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 06/26/2018 NAME: JOSHUA K BRANNON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 06/26/2018 NAME: LAVETTE WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 06/26/2018 NAME: MARCUS Y JACKSON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: SWITCHING OR REMOVING TAG;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 06/26/2018 NAME: MASHELDON L REED YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: ADAM HALL YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: ALLEN V FLEMING YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (SOUTH CAROLINA)
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: ANDREA D BROWN YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY SHOPLIFTING;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: ANTHONY KESSLER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: ISRAEL A MADERA YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: JASON TRUELOVE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: JAVARRIAN BLOW YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: JOSHUA B JONES YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: KAREN L BARFIELD YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: RAPHAEL RAYMOND YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER
JAIL DATE: 06/25/2018 NAME: THALMUS MCCRARY YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER