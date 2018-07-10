Spotted @ Muscogee County Jail 7-9-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: ARKAYE CANNON YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: CHRISTOPHER COFFEY YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: COREY A BAKER JR. YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;UNSAFE TIRES
JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: JONATHAN COLLINS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);LOITERING
JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: LETARIUS DORSEY YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO EQUIP.VEH.WITH REQ.LIGHTS;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);WINDSHIELD OBSTRUCTED
JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: MEGAN WOJCIECHOWSKI YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: MICHAEL T GARDNER YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: QUENTIN T THOMPSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: DISCHARGE OF A GUN OR PISTOL NEAR PUBLIC HIGHWAY;SIMPLE BATTERY;THEFT BY TAKING;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: RAKEQUIS ROGERS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;SPEEDING;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 07/08/2018 NAME: REGINALD A VARNER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 07/07/2018 NAME: BRIAN E SANDERS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 07/07/2018 NAME: DENNIS J RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 07/07/2018 NAME: DUSTIN JONES YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.ST.CT.(PRATHER);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 07/07/2018 NAME: FELISHA SIMPSON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 07/07/2018 NAME: KRISTIN CALHOUN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: DANNY HOPKINS JR. YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: DELZATO R PARKER YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: DEMETRICUS A BANDY YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PROBATION
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: DEMETRIS CLARK YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: GAGE WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: GINA A PEZZIMENTI YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: HUGH G KENDRICK YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: CHILD MOLESTATION - AGGRAVATED;SODOMY
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: JAYQUAN BELL YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: JOHNNY P MAGERUS YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: QUINCEY M WOOD YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);SPEEDING
JAIL DATE: 07/06/2018 NAME: TYRONE HIXSON YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/05/2018 NAME: CHRISTOPHER A PAYNE YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/05/2018 NAME: DARRELL HALL YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 07/05/2018 NAME: DEVON BELL YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 07/05/2018 NAME: JOHNTAVIOUS WALLACE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 07/05/2018 NAME: STEVEN W HUCKELBA YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/05/2018 NAME: TERRY D CAREY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/05/2018 NAME: TIMOTHY H BROWN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 07/04/2018 NAME: JOYCE GASTON YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/04/2018 NAME: REGIENOL E POE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 07/04/2018 NAME: TODD E BAKER YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: ROBBERY
JAIL DATE: 07/04/2018 NAME: WILLIE L DOTSON YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: ALLEN M LUCIER YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: ANDREA D BROWN YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: ANTHONY BALDWIN YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: BERNARD PURRY YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;VIO.OF PROB.MUN.CT.(SMITH);VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: CHARLES A CHRISTOPHER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: DUDLEY D WILLIS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: JAIE HAKWINS YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND);VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER)
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: JAMIE L ACE YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: JOSEPH E WYATT YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: JOSEPH R XUEREB YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: KYLE D OJEDA YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: LAQUITA THOMAS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: LEONARDO LUKE YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: MICHAEL WINSLETT YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: W SEX: M CHARGES: STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;RAPE
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: SHABAZZ L JACKSON YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: F CHARGES: NO STATE TAG;THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;SEAT BELT
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: TAMMIA T BATTLE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: TERRY H LAMB YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;TERRORISTIC THREATS;POINTING A GUN OR PISTOL
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: TONIA N MOSCHELLA YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICL;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/03/2018 NAME: WILLIE E FOSTER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: ROBBERY BY SNATCHING;TERRORISTIC THREATS;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: ALEX BALES-DAVIS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIOLATION OF PAROLE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: CHRISTOPHER T TEW YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: WIRELESS COMMUNICATION DEVICE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SEAT BELT
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: DAVID K TUTHEROW YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: DOMINIC PARSON YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;THEFT BY DECEPTION;STOP SIGN;BURGLARY
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: DON EVANS YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (TEXAS)
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: JALIN N WHEELER YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: JENNIFER SEARCY YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: JUSTIN CLEVELAND YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: MICHELLE PARRIS YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: RICKIE K PICKETT YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/02/2018 NAME: ROBERT L JAMES YEAR OF BIRTH: 1945 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)