Spotted @ Muscogee County Jail 7-16-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 07/15/2018 NAME: JASON D EZELL YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/15/2018 NAME: NICKLOUS GREEN YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);SIMPLE BATTERY;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/15/2018 NAME: PETREON FLEWELLEN YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 07/15/2018 NAME: QUIDALE L BROWN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;DISCHARGING FIREARM IN CITY LIMITS
JAIL DATE: 07/15/2018 NAME: QUINNDERO REESE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/15/2018 NAME: ZACKERY T VASQUEZ YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 07/14/2018 NAME: MARCUS R HAROLD YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 07/14/2018 NAME: MICHAEL J COX YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY SHOPLIFTING;VIOLATION OF PAROLE;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: CHARISSE BILLIPS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: FABIAN STAFFORD YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: ALCOHOLIC BEVERAGE OPEN CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: JAMAR D HODGE YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: JAMES H HODGES YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: JERRY A SMITH YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: KWAME M KNIGHT YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/14/2018 NAME: MELISA L ANDREWS YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN-ADC)
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: QUINTAVIOUS LANDERS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY PHYSICAL HARM FV 16-5-23 (A)(2)(F);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: RODERICK D HILL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: STEPHEN C SANDERS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: TONY REYNOSO YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTITY OF VEHICL;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 07/13/2018 NAME: TRYSTAN BOYNES YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 07/12/2018 NAME: ANTWAIN BARNES YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 07/12/2018 NAME: DANNY F LOVE YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 07/12/2018 NAME: DORCAS M DECKER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: EXPLOITATION OF DISABLED OR ELDER ADULT;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 07/12/2018 NAME: FREDRICK LEFLORE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;SEAT BELT
JAIL DATE: 07/12/2018 NAME: JOHNNY L WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/12/2018 NAME: LARRY J DAVIS YEAR OF BIRTH: 1947 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/12/2018 NAME: MARTHA DECKER YEAR OF BIRTH: 1952 RACE: B SEX: F CHARGES: EXPLOITATION OF DISABLED OR ELDER ADULT;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 07/12/2018 NAME: STEVEN AVERETT YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/12/2018 NAME: TODD A HAMMACK YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: APRIL BRYANT YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: BOBBY L GUTHRIE YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: BRANDON D WELLS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;THEFT BY SHOPLIFTING;IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: CARLOS BUFFIN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: DANA CLEMENTS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;NO STATE DRIVERS LICENSE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON);FAILURE TO EQUIP.VEH.WITH REQ.LIGHTS
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: DREXLER N PHAN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIOLATION OF PAROLE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: JARREN ALLEN YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: JULIE INGRAM YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: KATHERINE A ASHBURN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: LATISA C MURRAY YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: MISTY T PHAN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: SAMUEL A HORTON III YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: SARAH J SWENSEN YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: STEPHANIE R LEE YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 07/11/2018 NAME: TONY A MITHCHELL YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: ENTER AN UNOCCUPIED DWELLING;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/10/2018 NAME: ANDRAE L BROOKS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 07/10/2018 NAME: ARTHUR ALLEN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 07/10/2018 NAME: JEREMY BEARD YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/10/2018 NAME: JOHN S DAVIS YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 07/10/2018 NAME: KELLIE O’CONNER YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);PROSTITUTION
JAIL DATE: 07/10/2018 NAME: KENYATTA GRIFFIN YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY 2ND DEGREE
JAIL DATE: 07/10/2018 NAME: MICHAEL J VILLALBA YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);IMPROPER LEFT TURN
JAIL DATE: 07/10/2018 NAME: ROBERT T DIESELBERG YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 07/10/2018 NAME: TERRY W WHITING YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: AMBER J SMITH YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: BLAKE SHORT YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;SPEEDING;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: BRIAN S PRICE JR. YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: CHRISTOPHER L MCMILLION YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: DEMETRIC THOMPKINS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: JAMIE FINLEY YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: JHAYTRONNE R STINSON YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR;STATUTORY RAPE;INTERFERENCE WITH CUSTODY
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: LATARASHA S THOMAS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: LUNYEA M WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: NATHANIEL RUSS JR. YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: QUINN J TOLBERT YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: RICHARD LAWRENCE YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: RONNIE TOLBERT YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/09/2018 NAME: SHAHEED PATTON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)