Spotted @ Muscogee County Jail 7-30-2018: DUI arrests

JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: APRIL L BUGLIOLI YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: DOMINIC GAINER YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: KAREEM BAKER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: TEILEISHA M FURR YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: DARRYL SCOTT YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: DONTA SUMBRY YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: ZOE A MCKAY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING FIXTURE
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: CHRISTOPHER J GOODWIN YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAIL TO SIGNAL CHANGE/TURN
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: DEMAR TRIPLETT YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: EBONI M BOSTON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;MOVE-OVER-LAW
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: JOHN D SHIRLEY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: LYMAN MESSER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: RAFA J RODRIGUEZ YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 07/25/2018 NAME: DANNY MCCORMICK YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;MOPED-HELMET REQUIRED
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: JACORY K PALMER YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAIL TO SIGNAL CHANGE/TURN
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: ANTONIO T WALTON YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: ALAN R ZARAT-VICENTE YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: NEHEMIAS VARGAS-ZARAT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR);FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: PEDRO MORALESLOPEZ YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR);REMOVAL OR FALSIFICATION OF MOTOR VEHICLE OR ENGINE
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: JAMES M DAWSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: ANTHONY W COOK YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: MARC WALKER YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: JESSICA K FLOWERS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: KENNETH S HAYES YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: SYLVESTER SPENCER YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL