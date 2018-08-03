Spotted @ Muscogee County Jail 7-30-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: ANGELA MIMS YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: DARRELL L HUGHLEY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: ELIZABETH D LANE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: JACKIE HILEY YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: MARTIN E WHITE YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: MORRIS DAVID YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: PAMELA GLOS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: SHANTA WOOTEN YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 07/29/2018 NAME: TRAVIS M PERSON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: AMY HAGLER YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF DANGEROUS DRUGS;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD;ENTER AN UNOCCUPIED DWELLING
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: COREY WHITE YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: DARNELLE THOMAS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;ARMED ROBBERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: JEFFERY MCGILVARY YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: KELLIE BUTTS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: LEWIS WHITEHURST YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;PEDESTRAIN MUST USE SIDEWALK WHEN AVAILABLE
JAIL DATE: 07/28/2018 NAME: LINDA G GUTHRIE YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: ANGELA M SLONE YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: DONTAVIS MATTHEWS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;RECKLESS DRIVING;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);FAIL TO SIGNAL CHANGE/TURN
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: JAMES M DAWSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: UNSAFE TIRES;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: JEFFREY A PARKER YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: JOSEPH MILES JR. YEAR OF BIRTH: 1952 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: MICHAEL A WILLIAMSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: FAILURE TO EXHIBIT LICENSE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 07/27/2018 NAME: NYJUAN WALTON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: ALLISON K HAMILTON YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: AMY R LANDRUM YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: F CHARGES: FAILURE TO EXHIBIT LICENSE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: DESMOND ANDERSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE STATEMENT OF OWNERSHIP;THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: HOWARD DUFFIE YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: JEFFERY HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: KEARIA HOWARD YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: NO STATE TAG;NO STATE DRIVERS LICENSE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);SWITCHING OR REMOVING TAG
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: MARCELINO DAVIS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: MICHAEL A SELLERS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: ROBERT CHAMPION YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: SARA B DEMERS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: TEZE CALDWELL YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/25/2018 NAME: DASHABION PERSON YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/25/2018 NAME: ERNEST WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/25/2018 NAME: JAHNATHAN J STRUM YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);ARMED ROBBERY
JAIL DATE: 07/25/2018 NAME: KENDRICK A WASHINGTON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW;NO PROOF OF INSURANCE;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;IMPROPER TAIL LIGHTS
JAIL DATE: 07/25/2018 NAME: MICHAEL J GENTRY YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/25/2018 NAME: RODERICK ALEXANDER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/24/2018 NAME: AMOS CHRISTIAN YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/24/2018 NAME: ANTHONY SELDON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);RECKLESS DRIVING;BAIL JUMPING
JAIL DATE: 07/24/2018 NAME: DAVID BARNES YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);EXCESSIVE TINT
JAIL DATE: 07/24/2018 NAME: EUGENE SANDS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 07/26/2018 NAME: JEFFERY H CULPEPPER YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (WISCONSIN)
JAIL DATE: 07/24/2018 NAME: KEVIN RISER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/24/2018 NAME: MIRACLEFAYE V BALTIMORE YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE CHILD PRESENT
JAIL DATE: 07/24/2018 NAME: TAMMIE NELSON YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 07/24/2018 NAME: TRACY L WHITLOCK YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 07/24/2018 NAME: YOUHAN JONES YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: DARRYL L ROBERTS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO. GA CONTROLLED SUB ACT-SCH IV
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: EMMA LANEY YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: F CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAIL TO SIGNAL CHANGE/TURN
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: IVERSON L DIXON YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: JAMES JONES YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: JOHN ADAMS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;PUBLIC INDECENCY;THEFT BY CONVERSION;NO STATE TAG
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: JOHNNY L GIBSON YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: JONATHAN PECK YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: KIMANI TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEG ALLOW CHILD TO WITNESS;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: MICHAEL A GIBSON YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: OPEL L REYNOLDS YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: OSCAR J OSBORNE YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: THADDEUS CRAIG YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 07/23/2018 NAME: THEMBA N BODDEN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL