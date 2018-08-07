Spotted @ Muscogee County Jail 7-23-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 07/22/2018 NAME: AJANEE VINSON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;PIMPING;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/22/2018 NAME: KAYCE KING YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 07/21/2018 NAME: CHRISTIAN COUCH YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: LOITERING OR PROWLING;RECKLESS DRIVING;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON);LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 07/21/2018 NAME: JACOB PITTS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 07/21/2018 NAME: JAMIE L ACE YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 07/21/2018 NAME: KATHEEN A ROBERSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.
JAIL DATE: 07/21/2018 NAME: LUIS MATIAZ-COLON YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 07/21/2018 NAME: MICHAEL KNIPE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 07/21/2018 NAME: QUANDERIOUS PATTERSON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 07/21/2018 NAME: SAMUEL B FLUELLEN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;THEFT BY TAKING;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);ATTEMPT TO OBTAIN DANGEROUS DRUGS BY FRAUD
JAIL DATE: 07/21/2018 NAME: SHAQUILLE SMITH YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/20/2018 NAME: BILLY H WADE JR. YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 07/20/2018 NAME: DOMINIQUE D JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 07/20/2018 NAME: JAMES W WALKER YEAR OF BIRTH: 1955 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.REC.CT.(JOYNER);FAILURE TO GIVE SIGNAL
JAIL DATE: 07/20/2018 NAME: JAYLON WESLEY YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 07/20/2018 NAME: JONATHAN CAPERS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/20/2018 NAME: JONATHAN F EUBANKS YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/20/2018 NAME: MALIK WARNER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 07/20/2018 NAME: WINTHROP E SENIOR YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 07/19/2018 NAME: BRANDON K BYRD YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/19/2018 NAME: DADREA ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 07/19/2018 NAME: DARIUS L SKINNER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/19/2018 NAME: LORENA E COLEMAN YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
JAIL DATE: 07/19/2018 NAME: RALPH C HILL YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);FAILURE TO REGISTER AS A STATE SEX OFFENDER
JAIL DATE: 07/19/2018 NAME: ROBERT C STEVENS YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/19/2018 NAME: ROCHEAL L STEELE YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: F CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;NO STATE TAG
JAIL DATE: 07/19/2018 NAME: WILLIAM H CLARK YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: BILLY P CLAYBERGER YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: BOBBY TRIVETT YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: BRYANT THOMAS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: CAROL D SLATON YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: CHELSEA I DORIA YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (FLORIDA)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: DARRELL BODY YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: DAVID W BLACKWELL YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;FAILURE TO MAINTAIN LANE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPERLY TRANSFERRED LICENSE PLATE
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: DAVID O MANN YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: JAMES L MARSHALL YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: JOSEPH F KEGLER YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: KENNETH E BURKETT YEAR OF BIRTH: 1954 RACE: W SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: MARVIN COPPINS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING;ROBBERY
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: MICHAEL STRICKLAND YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: MONALISA G BERNARD YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: RICKY C FLOYD YEAR OF BIRTH: 1956 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: SEDRICK FISHER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: SHASTA MANERS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: SIR TURNER YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: TIFFANY WHITE YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED STALKING;AGGRAVATED BATTERY
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: TYQUERRIOUS FORD YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 07/18/2018 NAME: WILLIE J YOUNG YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 07/17/2018 NAME: ADRIAN JACOBS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 07/17/2018 NAME: CHRISTIAN POOL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 07/17/2018 NAME: DEVIN JACKSON YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 07/17/2018 NAME: IESHIA LOCKETT YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN);THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;RECKLESS DRIVING
JAIL DATE: 07/17/2018 NAME: KENJERALD B JORDAN YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 07/17/2018 NAME: MARKEIL A INGERSOLL YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 07/17/2018 NAME: MARCUS M HUMBERT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 07/17/2018 NAME: RANDY PHILLIPS YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER)
JAIL DATE: 07/17/2018 NAME: SHANE C PAULK YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: BRANDY SYLVIS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY TAKING;VIOLATION OF PAROLE;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: BRYAN JACKSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: D’WANYE D BOWMAN YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: SODOMY;STATUTORY RAPE;ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSE
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: DANIEL JORDAN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: KRISTI HUNTER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: NOEL MILNER YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: RODRELL WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;IMPROPER BRAKE LIGHTS
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: STEVEN WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED BATTERY;SERIOUS INJURY BY VEHICLE;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: TONY M HOLLOWAY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;THEFT BY TAKING;NO PROOF OF INSURANCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;VIOLATION OF PAROLE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 07/16/2018 NAME: VON L THOMAS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;CRIMINAL TRESPASS