Spotted @ Muscogee County Jail 8-6-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 08/05/2018 NAME: ALCIDO J BARMORE YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/05/2018 NAME: KIMBERLY M COLLINS YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/05/2018 NAME: QUENTIN L JONES YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 08/05/2018 NAME: RODGERICK HICKS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);ALCOHOLIC BEVERAGE OPEN CONTAINER
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: DANIELLE MITCHELL YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: DAWN E PAUL YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;TAMPERING WITH EVIDENCE;FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: EMILY BARKER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: JAHAREE MONS YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: JONATHAN MASON YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SEAT BELT
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: JORDAN DUNN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: MARK T THOMASON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: MILIK BRADLEY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: RACHELLA DUPAS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: RHONDA M RIPPLE YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: ROBERTO PEREZ-LOPEZ YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAIL TO SIGNAL CHANGE/TURN
JAIL DATE: 08/04/2018 NAME: SYDNIE STRICKLAND YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: W SEX: F CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 08/03/2018 NAME: ANTHONY JACKSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 08/03/2018 NAME: DEVIN K BROOKS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 08/03/2018 NAME: GEORGE L GORDON YEAR OF BIRTH: 1953 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 08/03/2018 NAME: JERMAINE A ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 08/03/2018 NAME: KELCEE L EDWARDS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 08/03/2018 NAME: QUENCY B BROWN YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 08/03/2018 NAME: REGINALD REESE YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/03/2018 NAME: REGINALD GLENN YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);SIMPLE BATTERY
JAIL DATE: 08/02/2018 NAME: CYRUS B HOWARD YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: MURDER
JAIL DATE: 08/02/2018 NAME: DANYDRIN D SAMPSON YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: SODOMY;CHILD MOLESTATION - AGGRAVATED
JAIL DATE: 08/02/2018 NAME: DEVONNE J FLOWERS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 08/02/2018 NAME: KARAANDA N PERRY YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/02/2018 NAME: LAMAR MURPHY YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 08/02/2018 NAME: MICHAEL T BUTLER YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 08/02/2018 NAME: TIMOTHY C SCHWEINFURTH YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY DECEPTION;VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON)
JAIL DATE: 08/02/2018 NAME: TOMMY L WALKER YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 08/01/2018 NAME: CHANTA P RUCKER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN)
JAIL DATE: 08/01/2018 NAME: DEMARIO J HALL YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 08/01/2018 NAME: DONTE JONES YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 08/01/2018 NAME: JAMES G ROLISON JR. YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 08/01/2018 NAME: LAMAR WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 08/01/2018 NAME: RAY E OGLE YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED BATTERY
JAIL DATE: 08/01/2018 NAME: RICHARD INGLETT YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: BARBARA HARMAN YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: F CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: BILLY COLLIER YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: M CHARGES: PERMITS FOR DOGS AND CATS REQUIRED;RABIES VACCINATION;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: CARLTON WOODS YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: CURTIS SMITH YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: ABANDONMENT OF CONTROLLED SUBSTANCE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;NO PROOF OF INSURANCE;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);ALCOHOLIC BEVERAGE OPEN CONTAINER
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: FRAZIER TARVER YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: HARVEY MOORE YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: JACK E PERKINS JR. YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND);SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: JOE D COPELAND YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);LOITERING
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: KEVON CARTER YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: MALCOLM X REESE YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);911 CALL UNLAWFUL CONDUCT
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: TRACY M MANLEY YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: F CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: ADONIS K PERNELL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: BRANDIN M HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED BATTERY;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: CARMEN BUTLER YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: DANIEL P KEARNEY YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED BATTERY;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: FREDRIC BROWN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS OR NAME;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: GRAVEIR P HODGE YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 07/31/2018 NAME: LONNIE JONES YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: FAIL TO SIGNAL CHANGE/TURN;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;RECKLESS DRIVING;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: MAURICE T TONEY YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: QUINTIN PALMER YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: RANDALL J HOOD YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT;AGGRAVATED BATTERY
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: RONNIE WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: TIMOTHY E DYSER YEAR OF BIRTH: 1960 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 07/30/2018 NAME: TONY L EDGE JR. YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);SIMPLE BATTERY