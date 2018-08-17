Spotted @ Muscogee County Jail 8-13-2018: DUI arrests

JAIL DATE: 08/12/2018 NAME: JEFFERY JACKSON YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 08/12/2018 NAME: JOSHUA R PETTIT YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;IMPROPER HEADLIGHTS
JAIL DATE: 08/12/2018 NAME: SARAH A DILLARD YEAR OF BIRTH: 1962 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DUTY UPON STRIKING FIXTURE
JAIL DATE: 08/11/2018 NAME: MARCEL R CARLES JR. YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;NO PROOF OF INSURANCE
JAIL DATE: 08/10/2018 NAME: CLIFTON LANIER YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;IMPROPER LEFT TURN
JAIL DATE: 08/10/2018 NAME: LORENZO HOLMES YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO EXHIBIT LICENSE
JAIL DATE: 08/09/2018 NAME: TROY T FINDLEY YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 08/07/2018 NAME: ANTHONY RODRIGUEZ YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 08/07/2018 NAME: BO GREEN YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 08/12/2018 NAME: FERNANDO SALEZ-RAMIREZ YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR);GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT
JAIL DATE: 08/12/2018 NAME: JUSTIN M VINNIE YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/12/2018 NAME: WILLIE G JACKSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE (MISDEMEANOR);HIT AND RUN DUTY OF DRIVER TO STOP AT OR RETURN TO
JAIL DATE: 08/11/2018 NAME: KENYATTH MILHOUSE YEAR OF BIRTH: 1974 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 08/09/2018 NAME: TONIE T COLLINS YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 08/09/2018 NAME: JACOB L PARKS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 08/08/2018 NAME: VINCENT W JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER (MISDEMEANOR);DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 08/08/2018 NAME: JEREMY L LEWIS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.