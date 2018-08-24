Spotted @ Muscogee County Jail 8-20-2018: DUI arrests

JAIL DATE: 08/19/2018 NAME: CHRISTOPHER D JONES YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;LIGHTS REQUIRED
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: ANTHONY WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;PARKED WITH HEADLIGHTS ON
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: JUAN C MEJIA YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;NO STATE DRIVERS LICENSE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: KAREN M STALEY YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: F CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: RONALD WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;SPEEDING
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: JUSTIN A HAMILTON YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: ANGELA S BOONE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;UNSAFE TIRES
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: DAVID E MCCRARY YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: KAYLA HASTING YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 08/19/2018 NAME: JEMIAH S DANIELS YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: TONY W BELTON YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: DARRELL D FORD YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: MICHAEL W BUSH YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.;THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: CHRISTOPHER J THOMAS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: SHANE L SMITH YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;HIT AND RUN DUTY OF DRIVER TO STOP AT OR RETURN TO
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: JANELLE E CARTER YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL