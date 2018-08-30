Spotted @ Muscogee County Jail 8-20-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 08/19/2018 NAME: ADRIAN LEWIS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 08/19/2018 NAME: ALEX THOMPSON YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 08/19/2018 NAME: BRODERICK LOCKHART YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 08/20/2018 NAME: JEREMY RIAS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;DISCHARGE OF A GUN OR PISTOL NEAR PUBLIC HIGHWAY
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: BRANDEN MATTHEWS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: CINDY HURST YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: JAMES M TOLBERT JR. YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);NO STATE TAG
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: JONATHAN L DAVIS YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: JOSEPH KELLY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: MICHAEL W BUSH JR. YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: STRIKING A FIXED OBJECT;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: MICHAEL A BAKER YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: ROBERT MAYO YEAR OF BIRTH: 1950 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: STEVEN T DAVIS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.REC.CT.(HUNTER);ALCOHOLIC BEVERAGE OPEN CONTAINER
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: TONEY WESTON YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 08/18/2018 NAME: WILLIE J DAVIDSON JR. YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;BATTERY WITH PHYSICAL VISIBLE HARM;ALCOHOLIC BEVERAGE OPEN CONTAINER
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: ANTHONY B KIMBROUGH YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.S.C.(ALLEN);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: CATRESS M AVERETT YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: F CHARGES: DISORDERLY CONDUCT;FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);PEDESTRAIN MUST USE SIDEWALK WHEN AVAILABLE
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: CRAIG A WEBB YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: EDUARDO REYES-MONTELONGO YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO EQUIP.VEH.WITH REQ.LIGHTS
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: EDWARD J SCOTT YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: HENRY WILSON YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: M CHARGES: SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY;TERRORISTIC THREATS;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);DISORDERLY CONDUCT
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: JEREMY HILDEBRAND YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;PARTICIPATION IN CRIMINAL GANG ACTIVITY PROHIBITED;FAIL TO SIGNAL CHANGE/TURN
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: JERRY WALTERS YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: JERRY JONES YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: ALL PERSONS OPERATING A BICYCLE UPON A ROAD;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);LIGHTS/EQUIPMENT ON BICYCLES
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: LLOYD S BOBBITT YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: MATTHEW HUSTON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;IMPROPER RIGHT TURN, INTERSECTION
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: RAYMOND ROBINSON YEAR OF BIRTH: 1964 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (FLORIDA)
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: SAVONTE BROWN YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: STACEY A POWELL YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;SIMPLE BATTERY;ROBBERY;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);BEING IN PARK AFTER HOURS
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: TROY A DOWDA YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: VINCINT M BURGIS YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW;NO STATE DRIVERS LICENSE;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 08/17/2018 NAME: ANTWAN JUNE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: BRANDON J WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: DEAUNTE NOBLES YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: DECARLOS WARREN YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: ESELL T AVERY YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: FREDDIE T BOWENS YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER ST.;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: HEATHER HALL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: MERRIL E JACKSON YEAR OF BIRTH: 1948 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: SHANIQUA A DAVENPORT YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: TIFFANY DOWDA YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 08/16/2018 NAME: WENDY N DUTTON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: CHARLES W BRADLEY YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO EXHIBIT LICENSE;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: CHERMAINE D WALTHALL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: JOHNNY R TURNER JR. YEAR OF BIRTH: 1972 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: JONATHON O DAVIDSON YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: JOSHUA C WRIGHT YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: LIGHTS/EQUIPMENT ON BICYCLES;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);ALL PERSONS OPERATING A BICYCLE UPON A ROAD
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: LAKISHA POWELL YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: SHEAN N WOHRMAN YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: W SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 08/15/2018 NAME: TIAKEYLA L HOLLIE YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: AMANDA COE YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: AMANDA MCCLELLAN YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: CHAD W JONES YEAR OF BIRTH: 1971 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: CHARA L AVERY YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;FAILURE TO EXHIBIT LICENSE
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: DERRICK D LAWSON YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: BURGLARY;BURGLARY 1ST DEGREE
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: DERRICK GUENTHER YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: SWITCHING OR REMOVING TAG;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;NO STATE TAG
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: DYLAN M RHODES YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: JACORI D MAJOR YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: FAILURE TO MAINTAIN LANE;STRIKING A FIXED OBJECT;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;RECKLESS DRIVING;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: JERONE L JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;THEFT BY DECEPTION
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: JESSIE HARPER YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: LILLIAN SHACKLEFORD YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: MICHAEL A ANDERSON YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: MONDALE THOMAS JR. YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: NYEISHA HART YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: OSCARNEIL W JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;NO PROOF OF INSURANCE
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: RICKY B PARKER YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRINKING IN PUBLIC
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: RONALD JONES YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: SAYVONE TRUITT YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: NO STATE DRIVERS LICENSE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;PASSING STOPPED SCHOOL BUS
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: TERESA A MCCULLOUGH YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: W SEX: F CHARGES: POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: WESTLEY COUNTRYMAN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: ANNA M KELLEY YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (MISSOURI)
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: DARRELL L BUCKNER YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;NO STATE TAG
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: JEFFERY FLAKES YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: JUSTIN SPANN YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED BATTERY;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;AGGRAVATED ASSAULT
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: MARIO SMITH YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: CRUELTY TO CHILD 2ND DEG (DO NOT USE AFTER JULY 04;POSS OF FIREARM BY PERSON CERTAIN PRIOR FELONY(S);POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: MICHAEL BROOKS YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 08/14/2018 NAME: ROOSEVELT THOMAS YEAR OF BIRTH: 1958 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 08/13/2018 NAME: TONIA N MOSCHELLA YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: F CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;FORGERY IN THE THIRD DEGREE