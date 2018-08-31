Spotted @ Muscogee County Jail 8-27-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 08/26/2018 NAME: CAMRON D STOKES YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;NO PROOF OF INSURANCE;FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA);NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS OR NAME
JAIL DATE: 08/26/2018 NAME: CHRISTOPHER HODGSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY
JAIL DATE: 08/26/2018 NAME: COREY JORDAN YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: W SEX: M CHARGES: BURGLARY
JAIL DATE: 08/26/2018 NAME: EDWARD G BELLIDO YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 08/26/2018 NAME: NICHOLAS PEARSON YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIOLATION OF PAROLE;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 08/25/2018 NAME: ANTONIO BELL YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 08/25/2018 NAME: BRITT E SCHAAF YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: ALCOHOLIC BEVERAGE OPEN CONTAINER;DRIVING UNDER THE INFLUENCE;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;LOITERING
JAIL DATE: 08/25/2018 NAME: JAMES S REYNOLDS YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: CRIMINAL TRESPASS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;REGISTRATION,SUSPENDED, CANCELED, OR REVOKED.;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/25/2018 NAME: RYAN VARNER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/25/2018 NAME: VENSON D FLINTROY YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;SEAT BELT
JAIL DATE: 08/25/2018 NAME: WALTER FRY YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 08/25/2018 NAME: WALTER AMOS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 08/24/2018 NAME: JAMAL J GAY YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;STOP SIGN
JAIL DATE: 08/24/2018 NAME: JAMAL JONES YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/24/2018 NAME: JAMES D CLAYBERGER JR. YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 08/24/2018 NAME: JAMIE R SAPP YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 08/24/2018 NAME: JOSHUA B BALL YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 08/24/2018 NAME: MARQUES DILLARD YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 08/24/2018 NAME: SHAQUILLE SMITH YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 08/24/2018 NAME: TIMOTHY RENEKER YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/24/2018 NAME: TRAVIS A ROYAL YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/23/2018 NAME: ALLISON RAINES YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 08/23/2018 NAME: CARLO D JOHNSON YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: DISORDERLY WHILE INTOXICATED;TERRORISTIC THREATS;OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB
JAIL DATE: 08/23/2018 NAME: CHARLES E PROPHITT YEAR OF BIRTH: 1947 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 08/23/2018 NAME: DONI FOSTER YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 08/23/2018 NAME: HOWARD K MILLER YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: ALL PERSONS OPERATING A BICYCLE UPON A ROAD;BICYCLE, OBEDIENCE TO TRAFFIC-CONTROL DEVICES;OBSTRUCTION OF A POLICE OFFICER (F);VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);LIGHTS/EQUIPMENT ON BICYCLES
JAIL DATE: 08/23/2018 NAME: TARRENCE D JAMES YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(FOLLOWILL)
JAIL DATE: 08/23/2018 NAME: VANDERANGER N KIMBROUGH YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: ANDREW CULP YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;IMPROPER PASSING
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: ARMANDO G MARTINEZ YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY SHOPLIFTING;VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: CLARENCE HUNTER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: DREQUAN DENSON YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: EUGENE C LONG YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: M CHARGES: NO PROOF OF INSURANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: GARY W JONES YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO. GA CONTROLLED SUB ACT-SCH II
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: GREGORY CARSTON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: HALEY PRITCHETT-HODGES YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: JASON KING YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: NICHOLAS R SCHAAF YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: W SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING;BURGLARY;CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY IN THE SECOND DEGREE
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: RONALD WILLIAMS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE;RECKLESS CONDUCT CAUSING HARM/ENDANGERING SAFETY;VIO. GA CONTROLLED SUB ACT-SCH II;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);LOITERING OR PROWLING
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: TYEISKA S ROBERSON YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER);ARMED ROBBERY;THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: BRANNON L AVERY YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: BRITTANY STILLWELL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.REC.CT.(BUCKNER);POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: CHRISTIAN A ULLOA YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: W SEX: M CHARGES: SIMPLE BATTERY;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);DUTY UPON STRIKING AN UNATTENTED VEHICLE
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: COREY R GRADDY YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: DENNIS W MCDANIEL YEAR OF BIRTH: 1963 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 08/22/2018 NAME: DOUGLAS PORTER YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: DOVER COPPINS YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;MURDER;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: TERANCE BRELAND YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: TERRANCE COLEMAN YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(FOLLOWILL)
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: THOMAS MOEDER YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: TOMMY L HINTON YEAR OF BIRTH: 1968 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 08/20/2018 NAME: ALICIA F BUCKELEW YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 08/20/2018 NAME: BENNIE L FINCHER YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 08/20/2018 NAME: CELESTE CULPEPPER YEAR OF BIRTH: 1967 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 08/20/2018 NAME: DAVAIRREAN BAKER YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: M CHARGES: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER;BURGLARY 1ST DEGREE;POINTING A GUN OR PISTOL;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;TERRORISTIC THREATS;STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);VIO.OF PROB.ST.CT.(RICHARDSON);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 08/21/2018 NAME: JOSEPH T BEASON YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: W SEX: M CHARGES: THEFT BY TAKING;VIO. OF PROB.S.C.;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 08/20/2018 NAME: KENNETH J HENDERSON YEAR OF BIRTH: 1976 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 08/20/2018 NAME: KIMBERLY RICHARDSON YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 08/20/2018 NAME: NORMAN R WILLIS YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO. OF PROB.S.C.
JAIL DATE: 08/20/2018 NAME: RAY C TALLEY YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);NO PROOF OF INSURANCE