Spotted @ Muscogee County Jail 9-10-2018: DUI arrests

JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: DONALD M BURKS YEAR OF BIRTH: 1942 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO MAINTAIN LANE
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: JEROME E STANFORD YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: AIMEE D BAKER YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: THOMAS A KENNEDY YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;HIT AND RUN DUTY OF DRIVER TO STOP AT OR RETURN TO
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: KRYSTALIN A DUQUE YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 09/08/2018 NAME: OSCAR D NUNEZ YEAR OF BIRTH: 1998 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
JAIL DATE: 09/07/2018 NAME: BRANDON L MOORE YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: BRANDY J HODGES YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: F CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ.
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: RAJAEE M DUNCAN YEAR OF BIRTH: 1992 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (MISDEMEANOR)
JAIL DATE: 09/03/2018 NAME: ROBERT T HURST YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL