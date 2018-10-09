Spotted @ Muscogee County Jail 9-10-2018: Felony arrests

JAIL DATE: 09/03/2018 NAME: TERRENT DOWDELL YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: MAKAIL TAYLOR YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 09/03/2018 NAME: JEFFERY L AUGHTMAN YEAR OF BIRTH: 1965 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);CRACKED WINDSHIELD OR REAR WINDOW
JAIL DATE: 09/03/2018 NAME: BRUCE ARRIGHI YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;ENTER AN UNOCCUPIED DWELLING
JAIL DATE: 09/03/2018 NAME: BRANDY COOPER YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: F CHARGES: CONTEMPT OF COURT;VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS);NO STATE DRIVERS LICENSE
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: WILLIAM L SULLIVAN YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: TIERRA S BENNETT YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: F CHARGES: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED;VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN);NO STATE TAG
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: RYAN ADAMS YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION, ETC DANGEROUS DRUGS;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN ONE OUNCE
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: RAYMOND RICHMOND YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS)
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: QUINTON WATSON YEAR OF BIRTH: 1990 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: MARCUS T MCLEOD YEAR OF BIRTH: 1999 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSS OF FIREARM BY PERSON CERTAIN PRIOR FELONY(S);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: LEWIS WHITEHURST YEAR OF BIRTH: 1985 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: KYRIA K YORK YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: KEVIN T HARDING YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH)
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: ERICA STILLWELL YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE;IDENTITY FRAUD/ELEMENTS OF OFFENSE;VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: DENISE K BURCH YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 09/04/2018 NAME: CLARISSA C MILLS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: F CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: VALORA CONNERLY YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: F CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (NORTH CAROLINA)
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: TRAVIS A DAVIS YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(JORDAN)
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: STEADMAN RIGGINS YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL;NO PROOF OF INSURANCE;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;SEAT BELT
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: JAYQUAN BELL YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: AGGRAVATED STALKING
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: JAQUINTIN B LADNER YEAR OF BIRTH: 1988 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;USE OF COMMUNICATION FACILITY IN COMMITTING CRIME
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: FRANCES HANNAH YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: W SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: EDWARD JONES JR. YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: CHRISTOPHER S COPELAND YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: CARON TATUM YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: SELL,MANUFACTURE ANY CONTR.SUB W/INT TO DISTRIBUTE;TRAFFICKING IN CERTAIN CONTROLLED SUBSTANCES;VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE);POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: BROTHIELL M COBB YEAR OF BIRTH: 1978 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(PETERS);GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: ALAYSIA K WHITLOCK YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: B SEX: F CHARGES: AGGRAVATED STALKING;CRIMINAL TRESPASS
JAIL DATE: 09/05/2018 NAME: AL RICKY TINNELL YEAR OF BIRTH: 1961 RACE: W SEX: M CHARGES: FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FAILURE TO EQUIP.VEH.WITH REQ.LIGHTS
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: XZAVYON REESE YEAR OF BIRTH: 1986 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: WILLIE BARNES YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: WALTER L GREENE YEAR OF BIRTH: 1959 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(SMITH);THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: TREQUAN PEARCE YEAR OF BIRTH: 1995 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;SEAT BELT
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: TIMOTHY HOLDER YEAR OF BIRTH: 1979 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE;VIO.OF PROB.MUN.CT.(SMITH)
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: STEPHANIE LOTT YEAR OF BIRTH: 1987 RACE: W SEX: F CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: SERENA GILLESPIE YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: B SEX: F CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(RUMER)
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: REGINALD MELLION YEAR OF BIRTH: 1975 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY CONVERSION
JAIL DATE: 09/06/2018 NAME: KRISTINA CURENTON YEAR OF BIRTH: 1982 RACE: W SEX: F CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
JAIL DATE: 09/07/2018 NAME: LEE LAMBERT YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
JAIL DATE: 09/07/2018 NAME: JAMONIE SHAW YEAR OF BIRTH: 2000 RACE: B SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 09/07/2018 NAME: DEL L GILLEY YEAR OF BIRTH: 1980 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED);THEFT BY SHOPLIFTING
JAIL DATE: 09/07/2018 NAME: COURTNEY B MOORE YEAR OF BIRTH: 1984 RACE: B SEX: M CHARGES: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY;GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR DOB TO OFFICER
JAIL DATE: 09/08/2018 NAME: THOMAS D MCJUNKIN YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MULLINS)
JAIL DATE: 09/08/2018 NAME: SPENCER RYAN YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: W SEX: M CHARGES: FUGITIVE FROM JUSTICE (ALABAMA)
JAIL DATE: 09/08/2018 NAME: PERRY HUBBARD YEAR OF BIRTH: 1952 RACE: B SEX: M CHARGES: VIOLATION OF PAROLE
JAIL DATE: 09/08/2018 NAME: MICHAEL A WILLIAMSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(GOTTFRIED)
JAIL DATE: 09/08/2018 NAME: GEORGE X HUMPHRIES YEAR OF BIRTH: 1966 RACE: W SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(LAND)
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: VANDARIUS J CARSON YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: CONTEMPT OF COURT;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);NO STATE DRIVERS LICENSE
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: SAVION WEST YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY;SIMPLE ASSAULT ATTEMPT TO COMMIT VIOLENT INJURY
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: SA’VEION J WIGGINS YEAR OF BIRTH: 1997 RACE: B SEX: M CHARGES: ARMED ROBBERY
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: RODERICK R COLLIER YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: B SEX: M CHARGES: POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;VIO.OF PROB.S.C.(LAND);OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: ROBERT L JAMES YEAR OF BIRTH: 1945 RACE: B SEX: M CHARGES: VIO.OF PROB.S.C.(MCBRIDE)
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: MICHAEL D HALL YEAR OF BIRTH: 1970 RACE: B SEX: M CHARGES: LIGHTS REQUIRED;NO STATE DRIVERS LICENSE;THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: JOSHUA T ROBERTS YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: SEX: M CHARGES: SEAT BELT;FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICE;NO PASSING;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;NO PROOF OF INSURANCE;POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;FALSE INFORMATION TO OFFICER CITY CODE
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: DYLAN G SAVORGNAN YEAR OF BIRTH: 1996 RACE: W SEX: M CHARGES: FAILURE TO EQUIP.VEH.WITH REQ.LIGHTS;POSS.MANF.DISTRIBUTE SELL MARIJUANA;IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: DOMINICK JACKSON YEAR OF BIRTH: 2001 RACE: B SEX: M CHARGES: POSS, MANUFACTURE, DISTRIBUTION OF CONT. SUB;DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER
JAIL DATE: 09/09/2018 NAME: DALVIN M FERRELL YEAR OF BIRTH: 1994 RACE: B SEX: M CHARGES: OBSTRUCTION OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON;POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION C;VIO.OF PROB.S.C.(RUMER);STOP SIGN-YIELD SIGN VIOLATION