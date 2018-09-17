Spotted @ Muscogee County Jail 9-17-2018: DUI arrests

JAIL DATE: 09/16/2018 NAME: CODY M MACON YEAR OF BIRTH: 1993 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;OPEN CONTAINER ALCOHOLIC BEVERAGE OPERATING VEHICL
JAIL DATE: 09/14/2018 NAME: CESAR A MUNOZ-SERRATO YEAR OF BIRTH: 1981 RACE: W SEX: M CHARGES: DUI ALCOHOL LESS SAFE;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 09/14/2018 NAME: SHEROD E ELLIS YEAR OF BIRTH: 1989 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 09/12/2018 NAME: BRIAN L BUTLER YEAR OF BIRTH: 1969 RACE: W SEX: M CHARGES: NO STATE TAG;DRIVING UNDER THE INFLUENCE;TAG LIGHT
JAIL DATE: 09/16/2018 NAME: JOSEPH L ABNEY YEAR OF BIRTH: 1973 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAIL DATE: 09/15/2018 NAME: GREGORY RIVERS YEAR OF BIRTH: 1977 RACE: B SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED
JAIL DATE: 09/15/2018 NAME: BENJAMIN T HATCHETT YEAR OF BIRTH: 1991 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE;POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS;POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE
JAIL DATE: 09/11/2018 NAME: MICHAEL B WIMBERLY YEAR OF BIRTH: 1983 RACE: W SEX: M CHARGES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE